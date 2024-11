Brasileira é esfaqueada ‘sem motivo aparente’ na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CEPAGATTI, 21 NOV (ANSA) – Uma brasileira de 58 anos foi atacada e esfaqueada na tarde da última quarta-feira (20), na cidade de Cepagatti, na região italiana de Abruzzo, depois de um habitual passeio com seus cachorros.

A mulher, que reside na cidade na província de Pescara, foi atingida no ombro e pescoço, enquanto procurava as chaves para abrir o portão de entrada de sua casa. Na ocasião, um homem, identificado como um enfermeiro de 31 anos, correu até ela, a empurrou, a atacou com um objeto pontiagudo, sem motivo aparente, e fugiu. Um pedestre que presenciou o ataque acionou a polícia e as equipes de resgate. A cidadã brasileira recebeu os primeiros socorros e foi transportada para o hospital de Pescara, onde foi internada. Apesar de prognóstico reservado, ela não corre riscos.

Logo depois de ter sido acionada, a polícia analisou as imagens das câmeras de segurança da região, e a rapidez na investigação levou à identificação do responsável pelo ataque e à sua prisão no interior de sua própria casa.

As autoridades revelaram que o homem tem antecedentes criminais e suas roupas, usadas no momento do ataque, e um objeto pontiagudo, supostamente utilizado para ferir a mulher, foram encontrados e apreendidos durante a busca domiciliar.

O suspeito foi detido sob a acusação de tentativa de homicídio e, por ordem do procurador adjunto de Pescara, levado para a prisão da província italiana à espera de comparecer, nas próximas horas, em uma audiência de validação.

As investigações ainda estão em andamento para esclarecer a dinâmica que motivou o ataque. (ANSA).