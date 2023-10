++ Brasileira desaparecida em Israel é encontrada morta ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2023 - 13:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 10 OTT – A jovem brasileira de 24 anos que estava desaparecida desde o último sábado (7) , quando o grupo fundamentalista Hamas deflagrou um ataque de surpresa contra Israel, foi encontrada morta.

A família de Bruna Valeanu, que nasceu no Rio de Janeiro e tinha dupla nacionalidade brasileira e israelense, informou ter recebido informações do Exército de Israel sobre a morte da jovem, que participava de um festival de música eletrônica no momento da ofensiva. (ANSA).

