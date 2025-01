Brasileira de 116 anos se torna a pessoa mais velha do mundo

SÃO PAULO, 5 JAN (ANSA) – A freira brasileira Inah Canabarro Lucas se tornou a mulher mais velha do mundo, aos 116 anos, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, que também tinha a mesma idade, no último dia 29 de dezembro.

A confirmação foi feita pelo LongeviQuest, grupo de pesquisadores referência no mundo no mapeamento de centenários.

Em março passado, a freira foi eleita a freira mais velha do mundo pelo Grupo de Pesquisa em Gerontologia, além de ser a pessoa mais velha do Brasil e da América Latina.

Nascida em 8 de junho de 1908 em São Francisco de Assis, Inah Canabarro Lucas mora num convento das Irmãs Teresianas em Porto Alegre. Ela nasceu 16 dias depois de Itooka e tem 116 anos e 211 dias.

Recentemente, a freira chegou a ser internada, segundo disse seu sobrinho, Cléber Canabarro, 84 anos, ao jornal Folha de S.Paulo.

“Ela estava com dores, então fizeram alguns exames e descobriram que ela não tem nenhuma doença. É tudo consequência da longevidade dela”, explicou.

Além da irmã Inah, o Brasil também tem o homem mais velho do mundo. Trata-se do cearense João Marinho Neto, de 112 anos, que foi confirmado com o título pelo Guinness World Records. (ANSA).