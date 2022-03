Brasileira BSBIOS anuncia aquisição de fábrica de biodiesel na Suíça

SÃO PAULO (Reuters) – A BSBIOS, maior produtora de biodiesel do Brasil, anunciou nesta quarta-feira a aquisição de 100% da fábrica MP Biodiesel, situada na Suíça, como parte de um plano de posicionar a companhia como uma das maiores produtoras do biocombustível no mundo.

A aquisição da fábrica em Domdidier, no Cantão de Friburgo, que usa óleo de cozinha usado como matéria-prima, marca uma nova etapa da inserção da empresa no mercado internacional, com destaque para o mercado europeu. O grupo já desenvolvia relações comerciais com a Europa a partir de uma subsidiária na Suíça.

“Estamos orgulhosos de dar mais este passo, que reafirma nossa orientação de internacionalizar a BSBIOS. Com a operação, nos tornamos um produtor multinacional de combustível renovável, negociando e operando biocombustíveis de segunda geração”, disse o presidente da BSBIOS, Erasmo Carlos Battistella, em nota.

Segundo a companhia, o processo de produção permite que o biodiesel da unidade suíça seja considerado de segunda geração.

“A operação no país tem potencial de crescimento e a planta está situada no centro da Europa, o que nos dá uma posição estratégica no continente”, acrescentou Battistella.

A empresa não divulgou o valor da aquisição.

A BSBIOS disse que pretende realizar investimentos nos próximos seis meses para melhor a eficiência do processo de fabricação, além da ampliação da capacidade e capacitação da equipe comercial.

A equipe da BSBIOS também estuda a ampliação de oferta no curto prazo por meio de parceria com redes de distribuição e ampliação da estrutura de abastecimento.

A empresa adquirida tem um faturamento estimado de 45 milhões de reais, com capacidade anual para produzir 5,6 milhões de litros de biodiesel.

A unidade adquirida também tem um papel local importante para oferecer uma solução ambiental para a questão do destino adequado do Óleo de Cozinha Usado (UCO).

Seguindo a exigência da legislação local, a planta utiliza exclusivamente o UCO de canola e, em menor proporção, de girassol como matéria-prima.

Outro destaque é a qualidade do biodiesel produzido, que tem o ponto de entupimento a frio (CFPP) a -20ºC. No Brasil, o ponto é de -5ºC. Na Suíça, a mistura mínima do biocombustível ao diesel fóssil é de 7% (B7).

O grupo brasileiro, que conta com duas unidades industriais, em Passo Fundo (RS) e em Marialva (PR), com capacidade de produzir 936 milhões de litros de biodiesel/ano, também está expandindo atuação internacional por meio da construção de uma unidade de diesel e querosene de aviação renováveis no Paraguai.

(Por Roberto Samora)

