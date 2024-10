Brasileira atendida por Trump em McDonald’s afirma que foi convidada pela campanha do republicano

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 15:52 Para compartilhar:

A brasileira Nayara Andrejczyk, servida pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump em um drive-thru, declarou nesta segunda-feira, 21, que foi convidada para comparecer a um evento da campanha do republicano e por isso foi ao McDonald’s onde o ex-chefe de estado estava, na Pensilvânia.

Nayara vive há 26 anos nos Estados Unidos e pediu ao ex-presidente para que ele não deixasse o país “virar o Brasil”. A brasileira contou à “Fox News” que foi chamada para um evento de campanha de Trump, mas não sabia que o republicano estaria presente.

De acordo com Nayara, ela foi instruída pela campanha de Trump a ir até o estabelecimento e entrar com o carro no drive-thru. “O Serviço Secreto estava lá, a polícia da cidade e do estado, tinha muita segurança”, apontou a brasileira, comentando que após passar pelos guardas fez o pedido no McDonald’s.

“Foi uma grande surpresa ver ele [Donald Trump] ali. Ele é uma pessoa muito carismática”, pontuou Nayara. A brasileira declarou que o ex-presidente agiu como se fosse um amigo dela. “Não vou lavar minha mão pelos próximos dias”, brincou a mulher.

Apesar de não ter sido informada diretamente da presença do republicano, Nayara relatou que notou algo de diferente no local. “Pelo nível de segurança, tinha muitas pessoas do outro lado da rua”, contou.

Ao ser perguntada sobre a declaração que fez sobre o Brasil ao ex-presidente dos EUA, Nayara afirmou que seus pais foram vítimas da corrupção do governo brasileiro. “Minha mãe perdeu um negócio bem-sucedido. É a razão pela qual nos mudamos aos Estados Unidos.”

“Eu amo esse país e não quero ver ele se tornar o esgoto de corrupção que é o Brasil neste momento, onde políticos fazem o que quiserem”, concluiu Nayara.