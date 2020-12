Brasileira Ana Marcela e argentino Franco Gassini vencem Troféu Brasil

Neste domingo (6), a multicampeã Ana Marcela Cunha e o nadador argentino Franco Ivo Gassini foram os vencedores da prova de 10 km do Troféu Brasil de Maratonas Aquáticas no Yacht Clube de Bahia, em Salvador. Allan do Carmo foi o melhor brasileiro na prova terminando a disputa em terceiro lugar. A atleta olímpica e multicampeã Ana Marcela foi soberana na prova feminina do começo ao fim. Nos primeiros 5 km, teve a companhia da peruana Maria Alejandra Garcia. Depois, ela acompanhou o pelotão dos homens até os 8 km de disputa. Ana Marcela, já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, terminou os 10 km em 2h06m27. Maria Alejandra Garcia completou o percurso em 2h12m15 e a argentina Cecilia Biagioli em 2h16m46. “É a primeira prova de 10 km aqui no Brasil neste ano. Sou baiana, estou aqui em Salvador com a minha família, é um lugar que eu me sinto muito bem. É a prova olímpica, estou classificada, não tivemos os Jogos Olímpicos esse ano, então seguimos com a preparação para a Olimpíada e foi um belo treino na Baía de Todos os Santos”, disse a atleta eleita melhor do mundo em seis oportunidades.

No masculino, a alternância de liderança marcou a disputa. Henrique Figueirinha liderou os primeiros 5 km. A partir do início da terceira volta, Allan do Carmo optou por nadar próximo à costa, onde a corrente marítima é mais branda, e tomou à frente. Na quarta e última volta, porém, os argentinos Franco Ivo Gassini e Joaquin Moreno passaram o brasileiro e completaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente. “Foi uma prova muito linda, em um belo cenário, com a temperatura da água muito boa. O trajeto também foi excelente, pois era fácil de identificarmos. Errei um pouco o percurso no final, mas consegui corrigir a tempo. Consegui nadar bem, em um pelotão muito forte e consegui a vitória”, falou o argentino.

A prova de 10 km vale como pontuação para o Troféu Brasil de Natação, portanto, foram premiados os três melhores atletas brasileiros tanto no masculino, quanto no feminino. Ana Marcela Cunha somou pontos para a Unisanta como campeã, Carol Hertel e Julia Nina completaram o pódio para a ATLEF/NINA. No masculino, Allan do Carmo foi o melhor brasileiro e somou os pontos de campeão para o Yacht Clube da Bahia. Henrique Figueirinha, representando o SERC São Caetano, foi o vice-campeão e Mathus Avellar, do Minas Tênis Clube, conquistou a medalha de bronze. A próxima competição nacional do calendário de Maratonas Aquáticas da CBDA esta marcada para os dias 19 e 20 de dezembro, em São Bernardo do Campo, com a realização do Campeonato Brasileiro e da Copa Brasil da modalidade.

