Brasilcap fatura R$ 3,1 bilhões no 1° semestre

Líder do mercado nacional de capitalização, a Brasilcap, empresa da BB Seguridade, registrou no 1° semestre de 2024 crescimento de 17,9% em seu resultado financeiro, que subiu de R$ 205,7 milhões no mesmo período em 2023 para os atuais R$ 242,6 milhões.

Com o resultado, a companhia apurou no período o lucro líquido de R$ 141,1 milhões, alta de 11,9% em comparação com o mesmo período de 2023 (R$ 126,1 milhões).

De janeiro a junho, a Brasilcap injetou diretamente na economia R$ 3,3 bilhões com o pagamento de resgates dos seus planos de capitalização e com o sorteio de prêmios para clientes. Os dados são do balanço semestral da BB Seguridade, holding da qual fazem parte as empresas coligadas Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap e Brasildental.

O resultado é decorrente da manutenção do patamar de faturamento da companhia, que alcançou R$ 3,1 bilhões entre janeiro de junho deste ano, 2,8% acima do 1° semestre de 2023 (R$ 3 bilhões).