BrasilAgro vende parte de fazenda na Bahia por R$62,4 mi

(Reuters) – A BrasilAgro vendeu uma área de 1.965 hectares (1.423 hectares úteis) da fazenda Fazenda Rio do Meio, em Correntina (BA), por 62,4 milhões de reais, segundo comunicado divulgado pela empresa nesta quinta-feira.

O valor da venda é de 291 sacas de soja por hectare útil, destacou a companhia, que atua na produção agropecuária e no mercado de compra e venda de propriedades rurais.

O comprador, cujo nome não foi divulgado, já realizou pagamento inicial no valor de 17,7 milhões, sendo o tempo médio de recebimento de 2,38 anos.

“Do ponto de vista contábil, o valor desta área da Fazenda nos livros da companhia é de 17,8 milhões de reais (aquisição + investimentos líquidos de depreciação) e tem uma TIR (Taxa Interna de Retorno) esperada em reais de 52,4%”, disse a BrasilAgro no comunicado ao mercado.

A Fazenda Rio do Meio foi adquirida em janeiro de 2020 e possuía uma área total de 12.288 hectares. Em setembro de 2021 foram vendidos 4.573 hectares, restando 5.750 hectares no portfólio após as vendas.

(Por Rafaella Barros)

