BrasilAgro evita incêndios em fazendas com ajuda de satélite

Estadão Conteúdo
05/01/2024 - 8:10

São Paulo, 5 – A BrasilAgro tem utilizado uma plataforma de vigilância por satélite para evitar ocorrência de incêndios em suas propriedades. A aplicação da tecnologia nas fazendas inclui dispositivo automático de combate a incêndio nas máquinas que operam dentro da lavoura, informa a companhia em comunicado.

O sistema emite alertas quando o fogo é detectado em propriedades vizinhas. “Por meio de um sensor de temperatura, o satélite identifica o foco inicial do incêndio, gera um alerta e toda a nossa equipe é, imediatamente, avisada”, disse na nota o gerente de Operações da BrasilAgro, Luiz Otávio Longo. Entre maio e dezembro de 2023, foram evitados 168 incêndios nas fazendas da companhia no Brasil, destacou a empresa.

Cada vez que um novo alerta chega aos celulares, tablets ou computadores da empresa, uma equipe de brigadistas é mobilizada e direcionada ao local. “Para garantir essa eficiência de prevenção e combate ao incêndio, a companhia dobrou a força de brigada em algumas fazendas, como é o caso da São José, no Maranhão, que registrou apenas dois focos de fogo em nossas lavouras em 2023, com impacto em 20 hectares apenas”, afirmou. No ano anterior, a BrasilAgro enfrentou grandes incêndios na São José, com impacto em cerca de 4 mil hectares de cana-de-açúcar. A empresa dedicou 33 mil hectares a esta cultura na safra 2023/24, cerca de 14% da área total.

“Nosso objetivo agora é inserir câmeras de monitoramento nas lavouras para tornar esta vigilância ainda mais eficiente, além de manter a rede de vigilância coletiva com os vizinhos, que também ajuda muito”, observou Longo.

Além do monitoramento, a BrasilAgro também instalou kits de combate automático a incêndio nas máquinas que atuam dentro do canavial. O sistema tem um dispositivo eletrônico que aciona um extintor quando detecta fogo no motor.

