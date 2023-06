BrasilAgro anuncia venda de 4,4 mil hectares da Fazenda Jatobá, na Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 9:30 Compartilhe

São Paulo, 30/06/2023 – A BrasilAgro anunciou nesta sexta-feira (29), em fato relevante, que vendeu uma área de 4.408 hectares (3.202 hectares úteis) da Fazenda Jatobá, localizada em Jaborandi (BA). Conforme a companhia, o valor negociado pelo propriedade foi de R$ 121,9 milhões, ou 298 sacas de soja por hectare útil, ou, ainda, aproximadamente R$ 38.069 por hectare útil.

O tempo médio para recebimento do valor acordado será de 2,79 anos. Segundo a BrasilAgro, a Jatobá foi adquirida pela companhia em 2007, tendo sido investidos R$ 70,4 milhões na aquisição e no desenvolvimento da propriedade até o momento, relata. “A fazenda possuía uma área total de 31.606 hectares, dos quais 22.738 hectares foram vendidos pelo valor total de R$ 497,9 milhões, restando 8.868 hectares no portfólio após todas as vendas”, cita, no fato relevante.

A empresa afirma ainda que, do ponto de vista contábil, o valor da área vendida é de R$ 15,1 milhões, referentes à aquisição e a investimentos líquidos de depreciação. “A TIR (Taxa Interna de Retorno) esperada, em reais, nessa transação é de 16% ao ano”, cita.

Em nota divulgada pela companhia, o CEO da BrasilAgro, André Guillaumon, avalia que “o negócio agrícola tem se mostrado resiliente, apesar da redução no preço das commodities, e a BrasilAgro demonstra, com mais esta venda, que tem conseguido gerar liquidez em seus negócios”.

Desde a fundação da companhia, em 2006, a BrasilAgro comprou 320 mil hectares, sendo 211 mil hectares úteis. Já são 27 fazendas negociadas, com 107,6 mil hectares totais, 72 mil hectares úteis, somando um total de R$ 2,3 bilhões.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias