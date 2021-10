Brasil x Uruguai: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Tite deve promover mudanças na Seleção Brasileira para o duelo com a Celeste na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (14), às 21h30, pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira se reencontra com a torcida amazonense nesta quinta-feira (14), em jogo pela décima-segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os comandados de Tite tentam retomar o caminho das vitórias em duelo com o Uruguai na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília).

Além de tentar encaminhar sua classificação, a equipe canarinha tende a ter uma série de testes entre seus titulares. Nos dois treinos que antecederam a partida, o técnico Tite esboçou a equipe com novidades como o goleiro Ederson, o lateral-direito Emerson, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Raphinha.

O Jogador do Leeds agradou quando entrou no segundo tempo das partidas contra Venezuela (quando participou dos três gols na vitória por 3 a 1) e Colômbia. O Brasil tem 28 pontos e lidera a competição.

O Uruguai, que atualmente está em quarto lugar com 16 pontos, passa por um momento de turbulência. A equipe foi goleada por 3 a 0 para a Argentina e espera que, diante dos brasileiros, Suárez e Cavani subam de rendimento.

FICHA TÉCNICA

BRASIL x URUGUAI

Data-Hora: 14-10-21 – 21h30 (de Brasília)

Estádio: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Bellati e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir: Rede Globo e SporTV. O LANCE! acompanha em tempo real.

BRASIL: Ederson; Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Raphinha e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite

Lesionado: Éder Militão

URUGUAI: Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín e Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Matías Vecino e Rodrigo Bentancur; Nicolás de la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez

Lesionados: Ronald Araújo, Giménez e Arrascaeta





E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais