Brasil x Peru: saiba onde assistir e as prováveis escalações Equipe de Tite chega na semifinal da Copa América de forma invicta e reedita partida da segunda rodada da fase de grupo em que venceu time de Gareca por 4 a 0

A Seleção Brasileira encara o Peru nesta segunda-feira pela semifinal da Copa América, às 20h (horário de Brasília). A equipe do técnico Tite está invicta na competição com quatro vitórias e um empate e reencontra o time de Ricardo Gareca. No confronto válido pela segunda rodada do Grupo B, os Canarinhos golearam o rival por 4 a 0.

O comandante do Brasil não revelou quem será o substituto de Gabriel Jesus no sistema ofensivo por conta da expulsão do atacante do Manchester City diante do Chile nas quartas de final. Os peruanos também enfrentam problemas por não poder contar com Carrillo, suspenso devido a um cartão vermelho contra o Paraguai.

FICHA TÉCNICA



BRASIL x PERU



Data-Hora: 05-07-21 – 20h

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Delis Lopez (PAR)

Onde acompanhar: SBT, ESPN Brasil e tempo real do LANCE!

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi (Alex Sandro); Casemiro e Fred; Paquetá, Firmino e Richarlison; Neymar. Técnico: Tite

Suspensos: Gabriel Jesus

Lesionados: Nenhum

Dúvida: Alex Sandro

PERU: Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Ormeno, Pena, Tapia, Yotun, Cueva; Lapadula. Técnico: Martín Lasarte

Suspensos: André Carrillo

Lesionados: Nenhum

Dúvida: Nenhuma

