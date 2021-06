Brasil x Peru rende 2º lugar ao SBT, com quase metade da audiência da Globo

A transmissão do jogo entre Brasil e Peru na quinta-feira, pela segunda rodada da Copa América, rendeu ao SBT o segundo lugar no ranking geral de audiência da Grande São Paulo. A goleada por 4 a 0 no Engenhão, no Rio de Janeiro, rendeu ao canal 12,6 pontos de média, 18% de share e 15,2 pontos de pico no horário entre 21h e 22h56.

A Globo, líder de audiência, marcou 24,8. A Record, emissora terceira colocada, ficou com 10,1 pontos de média na mesma faixa horária.

Mesmo longe da Globo, o SBT comemorou o fato de, considerando somente as quintas-feiras, ter obtido a melhor audiência na faixa horária desde 20 de setembro de 2018, quando marcou 13,5 pontos de média. Comparando com a quinta-feira da semana passada, dia 10, a audiência do SBT cresceu 112% no horário do jogo.

No último domingo, na estreia do Brasil na Copa América diante da Venezuela, o SBT, detentor dos direitos televisivos da competição, registrou média de 14 pontos entre 18h01 e 19h54 em São Paulo. No Rio de Janeiro, a média foi de 12 pontos. A Rede Globo liderou a audiência no horário com média de 17 pontos.

Neste ano, a Copa América está no centro de várias polêmicas. Os próprios jogadores da seleção brasileira eram contrários à sua realização. Mesmo depois da desistência de Colômbia e Argentina como sedes originais, de um manifesto dos atletas da seleção brasileira com críticas ao torneio por “razões humanitárias e de cunho profissional”, e de protestos de movimentos sociais no Distrito Federal por conta dos jogos durante o agravamento da pandemia, o torneio começou no último domingo. O governo federal e a CBF aceitaram pedido do Conmebol. Os jogos estão sendo realizados sem público para evitar a disseminação do novo coronavírus.

