Brasil x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa América feminina Brasil está classificado para a semifinal do torneio e joga para cumprir tabela







Com 100% de aproveitamento na Copa América feminina, a seleção brasileira encara o Peru nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), pela 5ª e última rodada da fase de grupos. As adversárias ocupam a última colocação do Grupo B.

PIA QUER INTENSIDADE

– Espero bastante intensidade, porque algumas das jogadoras não vêm jogando, vêm treinando e nos preparamos bem para essa partida. É uma mudança animadora, porque faremos duas coisas, talvez jogando em dois sistemas diferentes. Se você está no banco há muitos minutos, agora é sua vez de brilhar no time e com o time. Espero velocidade de jogo, muitas emoções, muitas chances de gol e retomada de bola quando perdermos a posse – disse Pia Sundhage, técnica do Brasil.

JOGO PARA CUMPRIR TABELA

​O Brasil entra como super favorito em um jogo com pouco valor esportivo. Pia Sundhage admitiu que irá poupar suas peças principais e dar minutos para jogadoras que tenham tido poucos minutos até aqui. As canarinhas já estão classificadas e com a liderança garantida, enquanto as peruanas já têm a lanterna confirmada.

FICHA TÉCNICA:

Brasil x Peru

Data e horário: 21/7/2022, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Onde assistir: SBT e SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Pia Sundhage)

Lorena; Letícia Santos, Kathellen, Fê Palermo, Duda Sampaio, Luana, Duda Santos, Gabi Portilho, Duda Francelino, Geyse e Kerolin



Desfalques: Nenhum

PERU (Técnico: Conrad Flores Amstrong)

Sánchez, Venegas, Cagnina Berenguel, Llamoca, Flores, Cagnina, Arévalo, Martínez, Muñoz Corregidor, Canales e Núñez

Desfalques: Nenhum

