Chegou a hora da verdade! A Seleção Brasileira feminina entra em campo nesta segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília), para enfrentar a equipe do Panamá na estreia da Copa do Mundo de 2023. A equipe de Pia Sundhage vem de um título de Copa América e um ciclo muito positivo, aumentando as expectativas para o primeiro jogo, que será disputado no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.

+ Pia Sundhage garante que Marta está 100% pronta para Copa feminina

GRANDES EXPECTATIVAS

O futebol feminino no Brasil mudou muito desde a última Copa do Mundo. Aumento da visibilidade, nova geração, liga nacional em crescimento… tudo isso é reflexo do legado que Pia Sundhage vem trazendo à Seleção. Em grande trabalho, a comandante sueca mudou a cara do esporte no país e chega com expectativa por uma grande Copa do Mundo. Este pode ser o primeiro título da história das Guerreiras do Brasil, que em sua melhor campanha, foram vice-campeãs em 2007. Uma vitória nesta segunda já colocaria a equipe brasileira na iderança do grupo, já que França e Jamaica empataram em 0 a 0.

CONSISTÊNCIA NO TRABALHO

A equipe do Panamá, por outro lado, vem tendo uma crescente no que toca ao âmbito internacional. A equipe masculina, cinco anos atrás, conseguiu vaga para a sua primeira Copa do Mundo, receita alcançada com perfeição pelas mulheres. Nos play-offs de classificação, a equipe comandada pelo mexicano Ignacio Quintana mostrou segurança na defesa ao assegurar vitórias contra Papua-Nova Guiné, por 2 a 0, e Paraguai, pelo placar mínimo, conquistando um lugar na disputa realizada na Oceania.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Panamá

Data e horário: segunda-feira, 24 de julho de 2023, às 8h (de Brasília)

Local: Hindmarsh Stadium, em Adelaide (AUS)

Onde assistir: Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

Arbitragem: Cheryl Foster (árbitra); Michelle O’Neill e Franca Overtoom (auxiliares); Iuliana Elena Demetrescu (quarta árbitra)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Treinadora: Pia Sundhage)

Lelê; Antônia, Kathellen, Rafaelle e Tamires; Ary Borges, Kerolin, Luana e Adriana; Geyse e Debinha

PANAMÁ (Treinador: Ignacio Quintana)

Sasha Fabrega; Katherine Castillo, Wendy Natis, Yomira Pinzón, Carina Baltrip-Reyes e Hilary Jaen; Natalia Mills, Carmen Montenegro, Schiandra González e Marta Cox; Karla Riley

