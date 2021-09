Brasil x Marrocos: onde assistir, horário e escalações do jogo das quartas de final do Mundial de Futsal Seleção Brasileira venceu o Japão por 4 a 2 nas oitavas de final; Ferrão é o artilheiro da competição com sete gols

Neste domingo, o Brasil enfrenta o Marrocos, às 10h, na Arena de Vilnius, na Lituânia. Após fazer a melhor campanha da primeira fase do Mundial de Futsal e vencer o Japão nas oitavas de final, a Seleção irá disputar a classificação para as semifinais. Com o artilheiro do torneio, Ferrão, a heptacampeã irá entrar em quadra com força total para superar os marroquinos.

Na fase de grupos, o Brasil se classificou em primeiro lugar do Pote D, com nove pontos e 18 gols marcados. A equipe goleou o Vietnã, República Tcheca e Panamá. Contra os japoneses, os brasileiros avançaram com o placar por 4 a 2.

A seleção que ganhar a partida avança para as semifinais e encara o vencedor de Argentina e Rússia. A próxima etapa ocorre na próxima quarta (29), na Žalgiris Arena, em Kaunas.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Marrocos

Mundial de futsal – Quartas de final

Data e horário: 26/09/2021, às 10h (de Brasília)

Local: Arena de Vilnius, Vilnius (LIT)

Transmissão: Globo, SporTV e FIFA TV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão.

Técnico: Marquinhos Xavier

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MARROCOS:

Khiyari, El Ayyane, Jouad, El Mesrar e Bakkali

Técnico: Hicham Dguig

