‘Brasil voltou ao mundo’, diz Lula em Berlim

(ANSA) – BRASILIA, 04 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier, falaram hoje sobre meio ambiente e as atividades do G20, que é comandado pelo Brasil desde 1° de dezembro, durante reunião em Berlim.

“Conversamos sobre os avanços na economia, sobre investimentos no novo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], da retomada da proteção ambiental e sobre a presidência do Brasil no G20”, declarou o mandatário sul-americano.

A reunião com Steinmeier aconteceu no âmbito das Consultas de Alto Nível, realizadas pela última vez em agosto de 2015, quando a então chanceler Angela Merkel visitou Brasília.

“O Brasil voltou a ter um governo que trabalha e é referência positiva no mundo. Vamos reforçar nossa parceria e cooperação em muitas áreas, estamos retomando o diálogo com os alemães, que tinha sido abandonado em governos anteriores”, disse o petista.

Por sua vez, o presidente Steinmeier agradeceu em nome da “Alemanha e do mundo” pela “retomada da proteção do meio ambiente e da Amazônia”, informou o Palácio do Planalto. (ANSA).

