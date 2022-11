Brasil volta a registrar inflação após 3 meses de queda

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2022 - 10:34 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 NOV (ANSA) – Após três meses de deflação, o Brasil voltou a registrar inflação em outubro, com alta de 0,59% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O dado foi divulgado nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que disse que o IPCA acumula crescimento de 6,47% nos últimos 12 meses, contra 7,17% de setembro.

O indicador vinha de deflação de 0,68% em julho, de 0,36% em agosto e de 0,29% em setembro, resultados possibilitados pela queda dos preços dos combustíveis.

Em outubro, a inflação foi puxada pelo grupo de alimentação e bebidas, que apresentou alta de 0,72% e contribuiu com 0,16 ponto percentual no índice do mês.

Em seguida aparecem saúde e cuidados pessoais (1,16% e 0,15 ponto) e transportes (0,58% e 0,12 ponto). (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias