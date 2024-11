Brasil visita Venezuela com Vini Jr, base mantida e chance de embalar nas Eliminatórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Apesar dos últimos resultados positivos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira ainda tem como missão transmitir confiança suficiente e se provar em campo para sanar as dúvidas sobre o trabalho de Dorival Júnior. Nesta quinta-feira, às 18h, o Brasil tem mais uma chance de aliviar as tensões em visita à Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín.

“Daqui a um ano e sete meses (prazo para o Mundial), espero uma equipe muito mais forte e segura daquilo que estamos fazendo”, disse o treinador. A seleção brasileira ocupa a quarta colocação nas Eliminatórias, com 16 pontos, e tem em Uruguai, Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela seus principais concorrentes pela vaga no próximo Mundial. Nesta edição, seis países sul-americanos se classificam para o torneio e ainda há uma sétima vaga para a repescagem.

De acordo com os resultados das Eliminatórias anteriores, a tendência é que o Brasil conquiste a classificação direta para a Copa se somar entre seis e nove dos 24 pontos em disputa.

Nas rodadas anteriores, o Brasil venceu o Chile, em Santiago, por 2 a 1, e goleou o Peru, em Brasília, por 4 a 0. No entanto, os dois adversários são os últimos colocados na tabela. Nesta Data Fifa, a seleção terá desafios mais elevados. A Venezuela está invicta em casa nas Eliminatórias, com duas vitórias e três empates. O bom desempenho colocou o time vinotinto em condições de lutar por um lugar na Copa.

“Nos jogos como mandantes a Venezuela tem criado um ambiente bastante favorável para sua seleção. Se nós repetirmos tudo aquilo que foi feito nas últimas partidas, teremos um caminho. Aos poucos, a seleção brasileira vem ganhando um pouco mais de corpo. Vamos oscilar ainda, mas estamos num processo de crescimento”, avaliou Dorival.

Diante da ausência de Rodrygo, que está lesionado, o treinador promoveu apenas uma alteração na equipe em comparação com o time que goleou o Peru, em outubro: Vinícius Júnior volta à seleção. “Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, pois são jogadores de muito bom nível, merecem respeito e terão oportunidades aqui”, afirmou Dorival.

Vini Jr. vem de uma grande decepção ao perder o prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, no fim do mês passado. O desempenho do atleta com a seleção brasileira pode ter pesado contra. Enquanto Rodri, o vencedor, foi campeão com a Espanha na Eurocopa, o atacante do Real Madrid foi mal com a equipe nacional na última Copa América.

Além de Rodrygo, Dorival teve novamente de lidar com cortes por lesões. O zagueiro Éder Militão sofreu nova grave lesão, ficou fora da Data Fifa e só deve retornar a campo no fim de 2025. Outra ausência é de Endrick. Mas no caso foi por decisão técnica. O garoto não tem atuado no Real Madrid e tampouco caiu nas graças de Dorival. Estêvão, do Palmeiras, pode ser uma das principais atrações no segundo tempo do jogo na Venezuela.

Pelo lado venezuelano, nomes conhecidos do futebol brasileiro estarão em campo. Entre eles: Nahuel Ferraresi, do São Paulo, José Martínez, do Corinthians, e Jefferson Savarino, do Botafogo, que devem ser titulares nesta noite. “É uma partida para darmos um soco na mesa e mostrarmos a que viemos”, disse à DirecTV o técnico argentino Fernando Batista, que cumprirá suspensão nesta rodada e não estará no comando técnico dos donos da casa por ter recebido dois cartões amarelos. Seu substituto será o auxiliar e também argentino Leandro Cufré.

FICHA TÉCNICA

VENEZUELA X BRASIL

VENEZUELA – Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro; Yangel Herrera, José Martínez (Darwin Machís) e Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Salomón Rondón e Eduard Bello (Yeferson Soteldo). Técnico: Leandro Cufré.

BRASIL – Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO – Andres Rojas (COL).

HORÁRIO – 18h (de Brasília).

LOCAL – Estádio Monumental de Maturín.