Brasil visita Paraguai em busca de uma vitória convincente nas Eliminatórias

09/09/2024 - 20:44

Questionada há meses pela torcida, a seleção brasileira vai lutar por uma vitória convincente fora de casa nesta terça-feira (10) sobre o Paraguai, que luta para retomar a trajetória histórica que o levou a disputar quatro Mundiais consecutivos, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

No duelo, marcado para as 20h30 locais (21h30 de Brasília) no estádio Defensores del Chaco, o Brasil vai precisar mostrar muito mais do que o futebol que apresentou na sexta-feira no triunfo sobre o Equador (1-0) se quiser ganhar a confiança dos torcedores.

Apesar do reencontro com a vitória, a seleção voltou a ter um desempenho decepcionante, sem conseguir encontrar soluções para romper a retranca do Equador e acabou vaiado pela torcida no estádio Couto Pereira.

O Brasil vai visitar os paraguaios que buscam incorporar uma mentalidade renovada pelo técnico argentino Gustavo Alfaro. A principal missão é resolver o problema da falta de gols.

O ataque paraguaio chegou a impressionantes 16 jogos sem marcar gols no empate com o Uruguai (0-0) na última quinta-feira.

– Goleada no último duelo –

‘Albirroja’ e ‘Canarinha’ se enfrentaram pela última vez no dia 27 de junho na Copa América dos Estados Unidos, que terminou com vitória brasileira (4 a 1), com dois gols de Vinicius Junior, um de Savinho e outro de Lucas Paquetá, de pênalti. O zagueiro Omar Alderete chegou a descontar provisoriamente para os paraguaios.

Com três vitórias, três derrotas e um empate, a seleção brasileira de Dorival Junior chega a Assunção após uma série de decepções acumuladas desde sua participação insossa na Copa América.

A pouco convincente vitória sobre o Equador obriga a equipe a trabalhar mais para acertar seu rumo e tentar reconquistar a supremacia na América do Sul.

Seus destaques Rodrygo, Vinicius Junior e Paquetá não têm brilhado o suficiente e os resultados vêm gerando insatisfação entre os exigentes torcedores brasileiros.

Já o Paraguai carrega o pesado fardo de ser o sétimo colocado com 6 pontos em 7 rodadas, posição que leva à disputa de um playoff intercontinental. A Bolívia, também com 6 pontos, mas com pior saldo de gols, renasceu na quinta-feira com a retumbante vitória por 4 a 0 sobre a Venezuela em El Alto (4.150 m de altitude).

– ‘Albirroja’ otimista –

No Paraguai, quem ficará de fora é o capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, e que deverá ser substituído por Fabián Balbuena, do Dínamo de Moscou.

Outro conhecido pelos brasileiros está consolidado no gol: o goleiro do Botafogo Gatito Fernández, fundamental no jogo da quinta-feira passada contra a ‘Celeste’, em Montevidéu.

“O jogo contra o Brasil será uma ótima oportunidade para ratificar o que fizemos contra o Uruguai”, afirmou Gatito, filho do histórico Roberto ‘Gato’ Fernández, goleiro da seleção paraguaia na Copa do México-86.

O goleiro disse que os brasileiros, pelo perfil de jogo, “deixarão mais espaços” para a movimentação dos atacantes locais. “Temos jogadores rápidos e forte na frente”, alertou.

O técnico convocou o meia do Libertad de Assunção, Álvaro Campuzano, para reforçar o elenco devido à lesão do meia Andrés Cubas, que deixou o jogo contra o Uruguai por causa de uma luxação no ombro.

Prováveis escalações:

Paraguai: Roberto Fernández – Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso – Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Diego Gómez, Miguel Almirón – Julio Enciso e Isidor Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Guilherme Arana – André, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Luiz Henrique – Rodrygo e Vinicius. Técnico: Dorival Junior.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

