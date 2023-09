Brasil vence Peru no fim (1-0) em Lima pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa-2026

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/09/2023 - 2:07 Compartilhe

O Brasil derrotou o Peru por 1 a 0 nesta terça-feira (12), em Lima, no encerramento da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O gol da vitória da Seleção foi marcado de cabeça por Marquinhos na reta final (90′), após uma cobrança de escanteio de Neymar, que silenciou os milhares de torcedores presentes no Estádio Nacional.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 6 pontos, seguido pela Argentina com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior.

Já o Peru é o sétimo com um ponto, ao lado do Chile.

As Eliminatórias Sul-Americanas garantem seis vagas para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte e o sétimo colocado tem a possibilidade de se classificar ao disputar uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

– Peru é salvo pelo VAR –

O jogo começou com o Brasil mais recuado e com uma defesa sólida enquanto o Peru tentava pressionar diante dos mais de 30 mil torcedores nas arquibancadas do Estádio Nacional, que não paravam de torcer.

O estádio, que tem capacidade para cerca de 45 mil pessoas, não ficou lotado devido a uma sanção da Fifa por conduta imprópria de sua torcida contra o Paraguai, pelas Eliminatórias de 2022.

Após os primeiros 15 minutos em que o Peru tomou a iniciativa, o Brasil começou a acordar e mostrar seu jogo característico, gerando contra-ataques rápidos comandados por Neymar, Casemiro e Rodrygo após se posicionar melhor no meio-campo.

Aos 18, Raphinha deu o primeiro susto concluindo um rápido ataque brasileiro puxado por Neymar.

Aos 21, o árbitro argentino Fernando Rapallini anulou um gol de Raphinha por impedimento.

Mas a seleção peruana continuou com seu jogo ofensivo, comandado por seu capitão e artilheiro Paolo Guerrero e André Carrillo, para tentar chegar ao gol de Ederson.

Aplicando a velocidade e o toque de primeira de seus jogadores, o Brasil dominou o meio e com cruzamentos venenosos tentava penetrar no gol de Gallese.

Aos 29, Richarlison balançou a rede para a seleção brasileira, aproveitando um cruzamento da direita de Danilo em jogada que saiu novamente dos pés de Neymar. Mas o árbitro anulou após longa consulta ao VAR.

Aos 44, ‘Ney’ deu um forte chute de direita que Gallese desviou com as duas mãos, em uma das melhores defesas do duelo.

No primeiro tempo, a seleção peruana levou perigo ao gol brasileiro apenas em uma ocasião, com um chute de Guerrero que passou por cima do travessão.

– Marquinhos marca no fim –





A equipe comandada por Fernando Diniz não mudou seu estilo e intensidade ofensiva para tentar abrir o placar no segundo tempo.

A seleção peruana reforçou a sua estrutura defensiva, com jogadores como Renato Tapia e Aldo Corzo na retaguarda.

O técnico do Peru, Juan Reynoso, colocou o jovem atacante João Grimaldo no início da segunda etapa devido à lesão de Andy Polo e a mudança deu mais velocidade ao ataque de sua equipe.

Após a primeira hora de jogo, o Brasil aumentou a pressão e colocou o Peru ainda mais em seu campo, mas não encontrava espaços para abrir o placar.

Aos 63, Diniz colocou Gabriel Jesus no lugar de Richarlison com o objetivo de dar mais poder ofensivo ao seu time.

Enquanto isso, Reynoso mexeu no banco e colocou o atacante Raúl Ruidíaz.

Nos últimos cinco minutos de jogo, Diniz fez três alterações na esperança de injetar mais energia e conquistar a vitória.

E a comemoração não demorou a chegar. Aos 90, Marquinhos foi para a área adversária e desviou de cabeça a cobrança de escanteio de Neymar fazendo 1 a 0 quando o Peru já comemorava o empate como se fosse uma vitória.

O agora líder Brasil vai receber a Venezuela no dia 12 de outubro enquanto o Peru vai visitar o Chile.

— Resultados da segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 e classificação:

– Terça-feira:

Bolívia – Argentina 0 – 3





Equador – Uruguai 2 – 1

Venezuela – Paraguai 1 – 0

Peru – Brasil 0 – 1

Chile – Colômbia 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil 6 2 2 0 0 6 1 5

2. Argentina 6 2 2 0 0 4 0 4

3. Colômbia 4 2 1 1 0 1 0 1

4. Uruguai 3 2 1 0 1 4 3 1

5. Venezuela 3 2 1 0 1 1 1 0

6. Paraguai 1 2 0 1 1 0 1 -1

. Peru 1 2 0 1 1 0 1 -1

8. Chile 1 2 0 1 1 1 3 -2

9. Equador 0 2 1 0 1 2 2 0

10. Bolívia 0 2 0 0 2 1 8 -7

