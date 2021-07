Brasil vence Peru (1-0) e vai disputar a final da Copa América-2021

O Brasil se classificou para a final da Copa América-2021 ao vencer o Peru por 1 a 0 nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O anfitrião e atual campeão soube administrar a vantagem após o gol de Lucas Paquetá, marcado aos 35 minutos, após uma jogada individual de Neymar, e obteve a primeira vaga na final do torneio de seleções mais antigo do mundo, que será disputada no Maracanã no sábado, dia 10 de julho.

Embora o Peru tenha pressionado no segundo tempo, a solidez defensiva da seleção brasileira prevaleceu sobre os ‘incas’, que sentiram a ausência do sancionado André Carrillo.

“Ficam meus parabéns ao Paquetá, mas também a toda a equipe, que fez um grande trabalho para que nós tivéssemos o desempenho que teve. O Brasil mereceu”, disse o técnico Tite após a vitória.

O Brasil conquistou mais um triunfo sobre os peruanos, a quem haviam vencido por 4 a 0 na fase de grupos e por 3 a 1 na final da Copa América-2019, também disputada no Maracanã.

As atenções se voltam agora para o duelo entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam na noite desta terça-feira em Brasília.

“Quero a Argentina (na final), torço pela Argentina (na semifinal), porque tenho amigos lá, e na final o Brasil vai vencer”, disse Neymar, com um sorriso, após o jogo.

O astro do PSG reclamou da postura do árbitro chileno Roberto Tobar, que também foi criticado pelo técnico Ricardo Gareca, e pelo capitão do Peru, Pedro Gallese.

“Não era possível chegar perto do árbitro porque ele insultava os companheiros”, desabafou Gallese.

– Nervosismo –

O técnico Tite levou várias vezes as mãos à cabeça. Em outros momentos, cruzou os braços. Enquanto se mostrava inquieto na área técnica, sua equipe fazia tudo o que deveria para vencer: posse, domínio do adversário e chutes a gol. Mas o técnico não conseguia gritar gol.

O goleiro peruano Pedro Gallese honrou seu apelido, ‘La Tarántula’ e sufocou esse grito aos 19 minutos. Lucas Paquetá colocou a bola na pequena área onde Neymar a chutou de primeira, a um metro da baliza. O goleiro não só defendeu essa finalização como também evitou um gol de Richarlison na sequência.

Casemiro, Everton e Richarlison já haviam testado o goleiro que joga no americano Orlando City sem sucesso. E Tite sofria porque o Brasil estava jogando, possivelmente, sua melhor partida na Copa América-2021, mas não conseguiu marcar.

Um paradoxo para uma equipe que sofreu nas partidas contra Colômbia, Equador e Chile, em que não brilhou, mas acabou conquistando os resultados.

– Paquetá de novo –

O nó na garganta de Tite foi desfeito, pouco antes do final do primeiro tempo, graças a um jogador que está ganhando fama de bombeiro.

A perna esquerda de Paquetá foi a chave para vencer o gigante Gallese, com a ajuda do sempre fundamental Neymar que em uma linda jogada individual que superou a retranca adversária.

Richarlison aproveitou um passe errado do zagueiro Christian Ramos e tocou para Neymar. O jogador do PSG desviou de dois defensores na área, passou a bola entre as pernas de um marcador e deixou para o volante do Lyon.

Foi o segundo gol seguido de Paquetá, após ter marcado na vitória sobre o Chile nas quartas de final.

Os erros defensivos foram mais uma vez decisivos para o Peru, apesar da decisão de Gareca de entrar em campo com cinco zagueiros devido à ausência do sancionado André Carrillo.

“Visualmente, de fora do jogo, não me deixou boas sensações porque o desempenho foi afetado”, disse Gareca após a partida.

No segundo tempo voltou à linha de quatro e os peruanos foram mais ousados e empurraram o Brasil para seu campo, mas sofreram com a ausência de um jogador mais perigoso como é o atacante do Al Hilal.

Embora Gianluca Lapadula e Raziel García tenham perturbado Ederson com dois chutes, o goleiro brasileiro conseguiu sai de campo invicto e com a vaga garantida na final, no Maracanã.

