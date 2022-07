Brasil vence Paraguai (2-0) e vai enfrentar Colômbia na final da Copa América feminina

O Brasil derrotou o Paraguai por 2 a 0 nas semifinais da Copa América feminina nesta terça-feira e vai disputar o título do torneio no sábado contra a anfitriã Colômbia.







Com gols no primeiro tempo, de Ary (16) e Beatriz Zaneratto (27), a Seleção também garantiu na cidade colombiana de Bucaramanga a classificação para a Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Nova Zelândia e Austrália, e para o Jogos Olímpicos de Paris-2024.

das/cl/aam