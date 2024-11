Brasil vence o Panamá e fecha janela das Eliminatórias da Americup com 100% de aproveitamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 22:18 Para compartilhar:

Com a classificação já garantida paera a edição 2025 da Americup, a seleção brasileira masculina de basquete não teve dificuldades para dominar o Panamá e vencer o rival por 93 a 67 neste domingo, pela quarta rodada das eliminatórias da competição. A partida aconteceu na Arena Guilherme Paraense, o “Mangueirinho”, em Belém, no Pará. Com três vitórias nos três primeiros jogos das Eliminatórias, o Brasil chegou à quadra embalado pelo triunfo contra o Uruguai na rodada anterior.

A seleção agora volta jogar em fereiro do próximo ano, quando enfrenta, fora de casa, novamente o Uruguai e os adversários panamenhos. A Americup do ano que vem vai ser realizada na Nicarágua, entre 21 e 30 de agosto.

O jogo começou equilibrado no primeiro quarto, mas não demorou para o Brasil impor seu ritmo e abrir oito pontos de vantagem. Enquanto o Panamá buscava atacar, os brasileiros mostravam solidez defensiva, dificultando os arremessos do adversário. O período terminou com o Brasil à frente por 26 a 16, coroado por uma enterrada de Mãozinha no último segundo, após pegar um rebote.

No segundo quarto, o domínio brasileiro ficou ainda mais evidente. A equipe ampliou a diferença, enquanto o Panamá continuava desperdiçando oportunidades. Mãozinha foi o grande destaque, brilhando com enterradas e tocos, somando 13 pontos, oito rebotes e quatro assistências até então. O Brasil controlava a posse de bola e administrava a vantagem, que chegou a 21 pontos. Aproveitando o conforto no placar, o técnico Aleksandar Petrovic deu minutos para alguns reservas. O período terminou com a seleção ampliando para 49 a 28.

O terceiro quarto começou com o Panamá ainda tentando reagir, mas os erros persistiam, até mesmo em arremessos simples. Apesar disso, o Brasil encontrou certa dificuldade para superar a defesa adversária, que passou a adotar uma marcação por zona. Apesar o esforço do rival em endurecer o confronto, o conjunto nacional fechou o período com uma larga vantagem de 73 a 47.

No último quarto, Petrovic aproveitou para rodar o elenco. A seleção brasileira continuou superior na conversão de arremessos de três e os jogadores que entraram em quadra imprimiram um ritmo intenso determinando a vitória pelo placar de 93 a 67.