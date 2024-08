Brasil vence Japão e vai às quartas no vôlei feminino em Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/08/2024 - 10:07 Para compartilhar:

A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu vaga antecipada nas quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris ao vencer o Japão por 3 sets a 0 (25-20, 25-17 e 25-18) nesta quinta-feira (1º).

Com esta vitória, o Brasil chega a seis no Grupo B, os mesmos da Polônia, que também está classificada com duas vitórias em dois jogos.

No próximo domingo (4), a partir das 16h00 (horário de Brasília), brasileiras e polonesas se enfrentam para definir quem passa em primeiro da chave.

Contra o Japão, o Brasil teve uma grande atuação e se mostrou sólido tanto no ataque como na defesa.

A maior pontuadora do jogo foi a capitã Gabi (17 pontos), seguida pela ponta Ana Cristina (15 pontos). Outro destaque foi a central Carol, que marcou quatro pontos de bloqueio.

cb/fp