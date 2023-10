Brasil vence Itália e garante vaga no vôlei masculino dos Jogos de Paris 2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 16:21 Compartilhe

A seleção brasileira de vôlei masculino se classificou para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo (8), ao derrotar a Itália por 3 sets a 2 no Rio de Janeiro, pelo Grupo A do Pré-Olímpico.

Em um jogo de vida ou morte para ambas as equipes, que precisavam da vitória para garantir o passaporte para Paris, o Brasil, empurrado pelas arquibancadas do Maracanãzinho, fechou o jogo com parciais de 25-23, 23-25, 15-25, 25-17 e 15-11.

Desta forma, os brasileiros conseguem a segunda vaga do Grupo A, atrás da Alemanha, que já tinha se garantido nos Jogos de Paris no sábado.

Já a Itália terá que buscar sua classificação através do ranking da Federação Internacional de Vôlei, que dará cinco vagas às seleções mais bem colocadas em junho de 2024.

As outras equipes classificadas do Pré-Olímpico são Estados Unidos, Japão, Polônia e Canadá. A França, anfitriã dos Jogos, já tinha vaga garantida.

– Renan anuncia saída da seleção –

Após a partida, o técnico Renan Dal Zotto anunciou sua saída da seleção brasileira ao entender que seu ciclo está completo.

Renan assumiu a equipe em 2017, após a saída de Bernardinho, e conquistou a Copa dos Campeões duas vezes (2017 e 2019) e a Liga das Nações em 2021, embora o treinador não estivesse presente na fase final por estar internado com Covid-19.

