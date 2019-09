Brasil vence Grécia de Antetokounmpo no Mundial de basquete

O Brasil mostrou sua força ao vencer a favorita Grécia por 79-78, nesta terça-feira na Copa do Mundo de Basquete da China-2019, enquanto os Estados Unidos sobreviveram diante da Turquia na prorrogação (93-92), em duas partidas decididas nos segundos finais.

Não faltou emoção em Nanquim, onde o Brasil superou a Grécia, vista por muitos como uma das favoritas ao pódio, e tomou as rédeas do Grupo F.

No último lance do jogo, a Grécia teve a oportunidade de empatar a partida e levar o jogo para a prorrogação, mas Kostas Sloukas errou o último dos três arremessos, selando o feito brasileiro.

O MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo, maior estrela do Mundial de basquete, sofreu com a marcação de Bruno Caboclo e acabou decepcionando com apenas 13 pontos e 4 rebotes. Já o veterano Anderson Varejão (36 anos) foi o grande destaque da partida com 22 pontos e 9 rebotes.

Em Xangai, os Estados Unidos, fragilizados pela ausência dos melhores jogadores da NBA, passaram um verdadeiro sufoco diante da Turquia, que só não ficou com a vitória porque desperdiçou quatro lances livres nos últimos segundos com Dogus Balbay e Cedi Osman.

Ersan Ilyasova, nome do jogo com 23 pontos e 11 rebotes, ainda teve um arremesso de três no estourar do cronômetro para dar a vitória à Turquia, mas a bola não entrou.

O ‘Dream Team’ treinado por Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs, já havia levado um susto durante sua preparação para o Mundial, quando perdeu para a Austrália, mas nunca imaginou que flertaria com a derrota diante de uma seleção que não é tida como uma das favoritas no torneio.

Khris Middelton, responsável pelos lances livres que viraram o jogo nos segundos finais da prorrogação, foi o cestinha dos Estados Unidos com 15 pontos, seguido de Kemba Walker (14 pontos, 7 assistências).

