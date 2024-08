Brasil vence França (1-0) e vai à semifinal no futebol feminino dos Jogos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 18:46 Para compartilhar:

O Brasil se classificou para a semifinal do torneio olímpico de futebol feminino dos Jogos de Paris ao derrotar a anfitriã França por 1 a 0 neste sábado (4) no estádio La Beaujoire, em Nantes.

Num jogo tenso e equilibado, Gabi Portilho marcou no segu0ndo tempo (82′) o gol da vitória da seleção brasileira, que agora vai enfrentar a atual campeã mundial Espanha por uma vaga na final olímpica.

A atacante do Corinthians recebeu um passe de Adriana pela ponta, que as defensoras francesas Elisa de Almeida e Griedge Mbock Bathy não conseguiram interceptar, se chocando entre elas. Gabi avançou e chutou na saída da goleira Constance Picaud, no canto direito.

Logo aos 16 minutos, as ‘Bleues’ do técnico Hervé Renard, haviam desperdiçado um pênalti cobrado por Sakina Karchaoui e defendido pela goleira Lorena.

O Brasil, comandado pelo técnico Arthur Elias, jogou neste sábado sem sua estrela Marta, que foi suspensa após receber um cartão vermelho no terceiro jogo da fase de grupos, a derrota para a Espanha por 2 a 0.

Considerada a melhor jogadora de futebol da história, Marta fez parte da seleção brasileira que conquistou as medalhas de prata em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Aos 38 anos, a atacante disputa sua sexta e muito provavelmente última Olimpíada.

Marta acompanhou com nervosismo a dramática partida que teve incríveis 16 minutos de acréscimos e comemorou intensamente o gol de Gabi Portilho.

A classificação para as semifinais permite que ela, em princípio, tenha uma nova chance de brigar pela inédita medalha de ouro na reta final de sua carreira, embora ainda não se saiba oficialmente se ela será liberada para o duelo contra as espanholas.

– Espanha vence nos pênaltis –

Mais cedo, a seleção espanhola perdia para a Colômbia por 2 a 1 até os acréscimos do segundo tempo, quando a zagueira Irene Paredes marcou o gol que levou o duelo para a prorrogação (90’+7).

A Colômbia havia saído na frente na etapa inicial com um gol da atacante Mayra Ramírez (12′) e ampliado o marcador depois do intervalo graças à meia Leicy Santos (52′).

A Espanha descontou com Jenny Hermoso (79′) e no último suspiro conseguiu o empate por meio de Paredes.

Na decisão por pênaltis, a goleira Catalina Coll brilhou na abertura da série defendendo a cobrança da capitã colombiana, Catalina Usme. Depois, foi a vez de Liana Salazar errar o alvo.

Já as espanholas tiveram 100% de aproveitamento e coube à estrela Aitana Bonmatí, que fez um jogo discreto, converter o pênalti da classificação.

Brasil e Espanha vão se enfrentar na terça-feira, dia 6. A outra semifinal será no mesmo dia, entre Estados Unidos e Alemanha.

A final será disputada no sábado, 10 de agosto, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

