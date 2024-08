Brasil vence Espanha (4-2) e vai enfrentar EUA na final olímpica do futebol feminino

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2024 - 18:18 Para compartilhar:

O Brasil disputará a final do futebol feminino contra os Estados Unidos, a sua primeira desde 2008, após vencer a campeã mundial Espanha por 4 a 2 nesta terça-feira (6), em Marselha.

As brasileiras abriram o placar com um gol contra logo no início da capitã espanhola Irene Paredes (6′), e ampliaram por meio de um chute da atacante Gabi Portilho nos acréscimos do primeiro tempo (45’+4).

Na segunda etapa Adriana marcou o terceiro de cabeça (72′) e Querolina fez o quarto (90’+1).

Os gols da Espanha foram marcados pela atacante Salma Paralluelo (85′ e 90’+12).

O Brasil, que nunca conquistou a medalha de ouro no futebol feminino, vai enfrentar os Estados Unidos pela terceira vez em uma final olímpica depois das disputadas em Atenas-2004 e Pequim-2008, ambas perdidas.

raa/mcd/aam