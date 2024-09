AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2024 - 0:09 Para compartilhar:

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), em Curitiba, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, encerrando uma série de quatro jogos sem vitória na competição.

O único gol da partida foi do atacante Rodrygo, aos 30 minutos do primeiro tempo, em um chute de fora da área que desviou no equatoriano Willian Pacho antes de entrar.

