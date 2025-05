Brasil vence Copa do Mundo de Ginástica Rítmica pela primeira vez

O Brasil alcançou neste sábado, 10, sua primeira medalha de ouro no conjunto geral da Copa do Mundo de ginástica rítmica, realizada em Portimão, Portugal.

A equipe formada por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Barbara Galvão, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves e Ana Luiza Franceschi somou 51.350 pontos no total, garantindo o topo do pódio no campeonato. A equipe foi comandada pela técnica Camila Ferezin.

A apresentação que definiu o título veio na série mista, ao som de ‘Evidências‘, onde as ginastas brasileiras conseguiram 26.150 pontos. Essa foi a primeira vez que a coreografia foi exibida ao público. No dia anterior, a equipe já havia obtido 25.200 na série de arco e bola.

A apresentação mista, que neste ciclo olímpico envolve três bolas e dois arcos.

As notas dessas duas exibições compõem a pontuação do conjunto geral, que neste ciclo olímpico envolve uma rotina apenas com um tipo de aparelho e outra combinando três bolas e dois arcos.

Com esse desempenho, o Brasil ficou à frente das equipes da Espanha, que obteve 48.050 pontos, e da França, que terminou com 41.700.

Na performance de sábado, a nota foi dividida em 5.50 e 7.10 de dificuldade (corporal e de aparelhos), além de 7.300 na parte artística e 6.250 pela execução.

No domingo, as brasileiras Bárbara Domingos e Samara Sibin entram em cena na final do individual geral. Na sexta-feira, Babi somou 28.350 pontos no arco, segunda maior pontuação nesse aparelho, com apresentação embalada pela trilha de ‘Rei Leão’.

Ela fechou o dia com 54.450 no individual geral, ocupando a sexta posição. Samara registrou 24.850 na bola e 25.550 no arco, terminando com 50.400 pontos na soma das notas.

O resultado marca um bom começo de ano para a Seleção, que tem como grande evento o Campeonato Mundial, previsto para acontecer no Rio de Janeiro.