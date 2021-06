Brasil vence Colômbia de virada (2-1) e mantém campanha 100% na Copa América

O Brasil manteve sua campanha 100% na Copa América-2021 ao vencer a Colômbia por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, no encerramento da penúltima rodada do Grupo B, em um jogo marcado por um gol polêmico que deu o empate aos brasileiros.

O lateral Luis Díaz, em uma espetacular meia bicicleta, abriu o placar para os colombianos aos 10 minutos, mas o Brasil empatou no segundo tempo (77) com uma cabeçada de Roberto Firmino em que o goleiro David Ospina acabou aceitando. Embora o gol tenha sido legítimo, a jogada foi precedida por um lance polêmico em que um passe de Neymar desviou no árbitro argentino Nestor Pitana. A bola sobrou para Renan Lodi, que deu a assistência para Firmino.

“Graças a Deus hoje pude entrar para ajudar a equipe com um gol. Estamos felizes pelo grande jogo, pela entrega, são três pontos merecidos”, disse o atacante do Liverpool, que entrou no início do segundo tempo no lugar do meia Everton Ribeiro.

Os colombianos protestaram com veemência alegando que o jogo deveria ter sido reiniciado com uma bola ao chão. Mas Pitana deu continuidade.

“Un árbitro de tanta experiencia internacional, que apitou em duas Copas, cometeu um erro e estragou o jogo. Ficamos parados nessa jogada”, protestou o meia colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Na última jogada, nos acréscimos (90 + 10), em uma cobrança de escanteio, Casemiro deu a vitória aos donos da casa com uma cabeçada certeira.

“Sabemos da qualidade da Colômbia, sempre é um jogo muito difícil, de muita cautela. Mas o Mister (Tite) é muito ‘chato’ com a gente, de falar para sermos mentalmente fortes. Aos 95, 100 minutos… É a grande ênfase dessa vitória. A equipe hoje foi mentalmente forte, sempre querendo o objetivo, que é a vitória. Essa foi com o coração, com raça”, comentou Casemiro.

Classificado desde a segunda rodada, o Brasil se consolidou na liderança do grupo com nove pontos em três jogos. Na última rodada, será definido o destino do Equador, quarto com dois pontos, que se classificará para a próxima fase se vencer.

“Foi muito louvável o que a Colômbia fez pela ordem, o caráter que teve em campo e o que mostrou”, disse o técnico colombiano Reinaldo Rueda, que considerou que a polêmica decisão de Pitana distraiu seus jogadores.

A Colômbia, que descansa nessa última rodada, se classificou apesar da derrota e descansará na quinta rodada, no qual Peru, Equador e Venezuela lutarão pelas duas vagas restantes.

– Golaço de Luis Díaz –

O técnico colombiano Reinaldo Rueda, questionado por setores da imprensa devido à escalação na derrota para o Peru, na última rodada, havia dito que o segredo para enfrentar o Brasil era roubar a bola dos brasileiros.

Embora a ‘Tricolor’ tenha tido pouca posse, soube aproveitar nos minutos em que a tinha em seus pés. Em em um desses lapsos foi eficiente, pelo menos no primeiro tempo: um chute, um gol. E não foi um gol qualquer.

Juan Guillermo Cuadrado liderou um contra-ataque pela direita, cruzou com precisão na segunda trave e Díaz, que atrás atrás dos zagueiros brasileiros, surpreendeu com uma linda meia bicicleta, sem chances para Weverton.

O atacante do Porto comemorou esse que foi o gol mais bonito do torneio batendo no chão, talvez incrédulo com o lance acrobático que havia acabado de fazer e em êxtase por quebrar uma invencibilidade de seis jogos da seleção Canarinha.

O placar foi apoiado por um sacrifício louvável da seleção colombiana. Wilmar Barrios anulou Neymar, Daniel Muñoz obrigou Richarlison a trocar de ponta e Everton Ribeiro não voltou a campo após o intervalo.

– Brasil reage –

Agitado e reclamando dos árbitros, Tite tentou encontrar uma fórmula para reverter a situação.

Na véspera do jogo, o técnico brasileiro havia alertado sobre as dificuldades que a Colômbia costuma trazer para seu time. E oi o que aconteceu: o Brasil demorou 66 minutos para criar uma chance de gol, em uma bola que Neymar acertou a trave.

A Seleção, como aconteceu nos outros jogos, dominou e atacou com até oito jogadores, mas sofreu para acertar o gol de Ospina, até que veio a polêmica.

Firmino desviou de cabeça o cruzamento de Renan Lodi e a bola escapou do goleiro do Napoli. Mas no lance anterior, o passe de Neymar havia desviado no juiz e mudou o destino da partida.

O jogo foi interrompido por sete minutos em meio a revisões do VAR e reclamações exaltadas dos colombianos, que tiveram dificuldades de voltar a focar no jogo.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, em meio aos ânimos cada vez mais acirrados, Neymar cobrou um escanteio faltando segundos para o final. Casemiro entrou sozinho e desviou de cabeça estufando as redes, para a tristeza da Colômbia e o alívio do Brasil.

“Confesso que esse jogo não é da característica que a tradição de Brasil-Colômbia teve. Todos os outros confrontos tiveram mais jogo. Vai criando (casca) porque você joga pressionado”, disse Tite após apartida.

— Jogos e classificação do Grupo B da Copa América-2021:

— Já disputados:

Colômbia – Equador 1 – 0

Brasil – Venezuela 3 – 0

Brasil – Peru 4 – 0

Colômbia – Venezuela 0 – 0

Colômbia – Peru 1 – 2

Venezuela – Equador 2 – 2

Brasil – Colômbia 2 – 1

Equador – Peru 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Brasil 9 3 3 0 0 9 1 8

2. Colômbia 4 4 1 1 2 3 4 -1

3. Peru 4 3 1 1 1 4 7 -3

4. Equador 2 3 0 2 1 4 5 -1

5. Venezuela 2 3 0 2 1 2 5 -3

— Próximos jogos (horário de Brasília):

27/06 (18h00): Venezuela – Peru

27/06 (18h00): Brasil – Equador

raa/aam

Veja também