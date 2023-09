Brasil vence Catar no Rio e estreia com vitória no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 11:43 Compartilhe

A seleção brasileira masculina de vôlei confirmou o seu favoritismo na manhã deste domingo, no Maracanãzinho, ao vencer o Catar por 3 sets a 0 (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24). Depois de dois sets onde foi absoluto, a seleção brasileira sofreu para definir a partida na terceira parcial, quando o Catar equilibrou a disputa, chegou a ficar à frente no marcador. A partida só foi definida com uma pancada de Lucarelli.

Depois do nervosismo da estreia e de ter conseguido uma vitória importante, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto volta à quadra neste domingo. O adversário é a República Tcheca, às 9h30.

“Tivemos dois bons sets, mas depois tivemos dificuldades no final. Vamos ter muita dificuldade e temos que corrigir os erros para conseguir o nosso objetivo dentro da competição. Foram três pontos muito importantes”, afirmou o técnico Renan Dal Zotto ao final da partida.

Variação nas jogadas e eficiência no bloqueio propiciaram ao Brasil um primeiro set sem grandes sustos diante da seleção do Catar. A equipe do técnico Renan Dal Zotto abriu logo três pontos de vantagem e foi minando as forças de seu rival, que teve dificuldades para colocar a bola no chão quando buscava os pontos.

Um ace de Bruninho, que estabeleceu um 10 a 5 no placar, mostrou a confiança do Brasil em quadra. A partir daí, a vantagem só foi aumentando e o treinador rival foi obrigado a “queimar” seus dois pedidos de tempo ainda no início do duelo.

No bloqueio, o destaque foi Flávio que dominou a rede sem problemas. O Catar seguiu cometendo erros e o Brasil teve a primeira chance de fechar o set com 24 a 13. O adversário conseguiu adiar a definição marcando ainda mais três pontos e tentou esboçar uma reação. Uma largadinha de Lucarelli, no entanto, definiu a primeira parcial em 25 a 16.

O segundo set mostrou o Catar mais focado e com precisão nos passes para acionar seus atacantes. A seleção visitante conseguiu abrir 3 a 1 sobre o Brasil, que buscou o empate em um ponto de saque de Allan.

O ace empolgou a torcida e, no embalo das arquibancadas, o Brasil abriu três pontos. Mas o indicativo de que uma vitória tranquila se repetiria em quadra ficou na impressão. O Catar igualou o placar em seis pontos e o jogo foi bem mais equilibrado. Apesar de não ter a mesma facilidade do primeiro set, aos poucos a equipe de Renan Dal Zotto foi administrando uma vantagem no marcador e chegou a abrir quatro pontos (15 a 11).

Destaque no set, Bruninho levantou a torcida ao marcar um ponto como atacante e depois fazer dois aces seguidos ajudando o Brasil a fazer 23 a 17 e aproximar a seleção da vitória. O ponto que fechou a parcial em 25 a 19 acabou vindo num erro de saque rival.

O terceiro set teve um início parecido com a parcial anterior e ganhou um histórico de tensão pela dificuldade criada pelos visitantes. O Brasil não conseguiu abrir vantagem e o Catar fez frente, deixando o confronto empatado em 11 a 11. Sem fazer o bloqueio funcionar, o Brasil ficou em desvantagem pela primeira vez na partida: 16 a 18.

Desconcentrado, a seleção brasileira viu o Catar abrir 22 a 19. Após um pedido de tempo de Renan, a equipe reagiu, empatou o set e conseguiu a vitória. Com 25 a 24 no marcador, o ponto da vitória acabou vindo em uma cortada violenta de Lucarelli.

