Brasil vence Bolívia na abertura da Copa América

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – Com dois gols de Philippe Coutinho, o Brasil venceu nesta sexta-feira (14) a Bolívia por 3 a 0, no estádio do Morumbi, em São Paulo, no jogo de abertura da edição de 2019 da Copa América.

Mesmo que tenha controlado os primeiros 45 minutos, o Brasil teve uma fraca exibição e não criou grandes oportunidades de gol. A Bolívia, por sua vez, ficou contida na defesa e pouco ameaçou o goleiro Alisson.

Quando o árbitro argentino Néstor Pitana apitou o final da primeira etapa, os jogadores da seleção foram para o vestiário ouvindo vaias da torcida.

Já na segunda etapa, logo no primeiro lance de perigo, Pitana verificou no árbitro assistente de vídeo (VAR) um toque de mão do jogador boliviano dentro da área e marcou pênalti. Coutinho bateu firme no canto e abriu o placar.

O Brasil continuou com o bom momento e ampliou aos sete minutos.

Roberto Firmino recebeu na direita e cruzou na medida para Coutinho colocar a cabeça na bola e novamente balançar a rede da Bolívia.

No 39º minuto, a seleção brasileira conseguiu anotar o terceiro gol. Everton limpou a jogada e acertou um belo chute da entrada da área, no ângulo do goleiro Carlos Lampe.

A única grande oportunidade da Bolívia no jogo saiu logo após o terceiro tento brasileiro. Vaca arriscou um chute de fora da área, mas o goleiro Alisson caiu bem para fazer a defesa.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (18), diante da Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No mesmo dia, só que no estádio do Maracanã, a Bolívia encara o Peru.(ANSA)