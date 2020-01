Brasil vence Bolívia e se classifica para quadrangular final do Pré-Olímpico

A seleção brasileira derrotou por 5 a 3 a Bolívia na madrugada desta terça para quarta-feira (29) e garantiu com antecedência uma das vagas no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico disputado na Colômbia.

Com uma rodada a disputar, o Brasil garantiu uma das duas vagas do grupo B na fase final com gols de Antony (3′), Matheus Cunha (15′), Guga (38′), Reinier (60′) e Pepê (90+5′), num duelo disputado no estádio Centenário da cidade de Armenia.

Apesar dos cinco gols marcados, os comandados do técnico André Jardine tiveram dificuldade para segurar uma reação boliviana no segundo tempo, que chegou a diminuir a vantagem brasileira para 4 a 3 com gols de Víctor Abrego (19′ e 70′) e Sebastián Reyes (78′).

Com a vitória, o Brasil chegou aos perfeitos 9 pontos em três rodadas, se isolando na liderança do grupo B e mostrando que é um dos favoritos para brigar por uma das duas vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, onde tentará defender a medalha de ouro conquistada na Rio-2016.

Já a Bolívia segue com chances de beliscar uma vaga no quadrangular final, mas para isso terá que vencer por mais de três gols o Peru na última rodada da fase de grupos e torcer para que o Paraguai não vença o Brasil.

As duas melhores equipes dos dois grupos disputarão em 3 e 9 de fevereiro um quadrangular final na cidade de Bucaramanga. Os primeiro e segundo colocados estarão classificados para Tóquio-2020.

