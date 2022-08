Brasil vence a primeira na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino

Agência Brasil 13/08/2022 - 22:12 Compartilhe

O Brasil alcançou a primeira vitória na Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino, que é disputada na Costa Rica. Na noite deste sábado (13), a seleção brasileira bateu a Austrália por 2 a 0 no estádio Morera Soto, em Alajuela.

VITÓRIA DO BRASIL! Com gols da Priscila e Aline, a #SeleçãoFemininaSub20 venceu a Austrália por 2×0 e alcançou quatro pontos em dois jogos no grupo A da Copa do Mundo! O próximo compromisso é contra a Costa Rica, na terça-feira (16), às 23h. Valeu, meninas! pic.twitter.com/uB6RvfMHSB — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 13, 2022

Os gols da vitória do Brasil saíram dos pés de Priscila, aos 26 minutos do primeiro tempo, e de Aline, com menos de um minuto de bola rolando na etapa final.

Como empatou sem gols com a Espanha na primeira rodada da competição, a seleção brasileira chegou aos quatro pontos no Grupo A, que também conta com a Costa Rica.

Sorrisos de três pontos! Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/F00dICT4DB — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) August 14, 2022

Agora, o time comandado pelo técnico Jonas Urias pega a Costa Rica na próxima terça-feira (16), a partir das 23h (horário de Brasília).