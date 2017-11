Brasil vê chance de venda de carros ao Paraguai

O Brasil espera vender de 5 mil a 10 mil carros ao Paraguai, dentro do programa “Veículo 0km para a família paraguaia”, lançado na terça-feira, 28, pelo presidente do país, Horacio Cartes. O Banco Nacional de Fomento (BNF) vai financiar a aquisição de automóveis de até US$ 10 mil.

O cálculo sobre o efeito para o Brasil é do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.

As montadoras brasileiras deverão fornecer cinco modelos para o programa: Renault Kwid, Fiat Mobi, Ford Ka, VW Gol e Chevrolet Onix.

O Brasil quer firmar acordo automotivo com o Paraguai, a exemplo do que já existe com Argentina e Uruguai. As negociações estão em estágio inicial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.