Brasil vai presidir grupo anticorrupção do G20; França será vice

BRASÍLIA, 13 OUT (ANSA) – O governo federal informou nesta sexta-feira (13) que, durante o período de presidência do G20, também vai presidir o Grupo Anticorrupção do G20.

O papel será desempenhado pela Controladoria-Geral da União (CGU), com o apoio de outros órgãos brasileiros.

Também nesta sexta, a CGU anunciou que os trabalhos do Grupo Anticorrupção terão como tema “o combate à corrupção e o desenvolvimento”.

Na oportunidade, a delegação brasileira ainda anunciou o convite aceito pela França para exercer a copresidência do Grupo Anticorrupção.

Para o período da presidência do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, o Brasil adotou o lema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”. (ANSA).

