Brasil vai enviar apoio para combate a incêndios no Canadá

SÃO PAULO, 19 JUL (ANSA) – O Brasil vai enviar equipes ao Canadá para auxiliar no combate aos incêndios florestais que atingem o país.

A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, que detalhou que o apoio vai incluir o envio de 104 agentes, entre bombeiros de 21 estados e especialistas de órgãos federais.

No último dia 12 o governo já havia anunciado o envio de brigadistas do Ibama ao país.

Dessa vez, além do Ibama, irão integrantes do ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração e Força Nacional.

O Itamaraty também informou que a ajuda terá duração de um mês e que os profissionais serão enviados às áreas mais críticas.

De acordo com a lei canadense para ajuda humanitária, o Brasil será reembolsado pelas despesas com o envio do apoio.

A atual temporada de incêndios florestais no Canadá é a pior já registrada na história, segundo o The New York Times.

O fogo já destruiu 10 milhões de hectares, quebrando o recorde de 7 milhões estabelecido em 1989. (ANSA).

