Brasil vai crescer mais que previsão do FMI, diz Lula

(ANSA) – BRASÍLIA, 01 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou hoje (1º) que o PIB do Brasil deve crescer mais do que a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima uma alta de 2,1% para a economia do Brasil em 2023.

“Todas as afirmações do FMI sobre o PIB não vão dar certo, porque o Brasil vai crescer de forma sólida e confiável”, declarou o petista na live semanal “Conversa com o Presidente”.

Lula também lembrou seu encontro com Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, à margem da cúpula do G7 em maio, em Hiroshima, Japão.

“Eu falei para ela: ‘Você vai se surpreender com o Brasil, o Brasil vai crescer mais do que a previsão do FMI, e isso vai acontecer”, disse.

“Tem gente que fala que o Lula tem sorte, então me elejam sempre porque este país precisa de sorte. Quem quer um goleiro que não tenha sorte, quem quer um centroavante que não tenha sorte?”, perguntou.

“Quem tem sorte é o povo brasileiro por ter escolhido a democracia para governar este país. Para mim, a inclusão social é a coisa crucial para o desenvolvimento do Brasil”, acrescentou. (ANSA).

