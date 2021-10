Brasil vai à semi e encara a Rússia no Mundial de Beach Tennis Equipe passou pelo Chile com facilidade

O Brasil está perto de sua sétima decisão no ITF Beach Tennis World Cup, a Copa do Mundo, realizada pela primeira vez em território nacional, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O país confirmou o favoritismo diante do Chile na noite desta sexta-feira marcando 3 a 0 e irá enfrentar a Federação Russa, campeã de 2016, na semifinal às 19h deste sábado com transmissão do Sportv 3 da NSports. O duelo será a repetição da última final, de 2019, onde os brasileiros venceram por 2 a 1.

Joana Cortez, ex-número 1 do mundo e atual 8ª colocada, e Marcela Vita, 12ª, derrotaram Maria Orellana e Paola Basaure por um duplo 6/1 . Na sequência, Vinicius Font e Thales Santos superaram Alexander Beller e Rolly Cabezes por 6/4 6/0.

“Os chilenos entraram sem pressão batendo forte, sacando pesado em todas as bolas e a gente tentando entrar no jogo, com dificuldades nas bolas deles, nosso técnico falando palavras importantes, foi orientando a gente, fomos começando a devolver, entrando no jogo e a partir do segundo set mudou a partida e eles não conseguiram acompanhar”, disse Thales Santos que substituiu André Baran no jogo masculino.

Após a vitória, Vini Font projetou o duelo contra os russos do poderoso Nikita Burmakin, que vem do título mundial de Dupla Masculina na Itália:

“Nikita é o Nikita. A gente tem o Vini, tem a Rafa Miller, o Baran, tem a Joana, Marcela, tem o Thalinho, é todo mundo muito unido, somos uma equipe muito forte também e tem um a mais que eles não têm, que é a torcida e isso vai fazer bastante diferença pra gente, com certeza. Nossa equipe é mais equilibrada que a maioria das outras , a Federação Russa depende bastante do Nikita. Nosso capitão soube usar muito bem , hoje poupou mais o Baran para ficar mais tranquilo para amanhã , é uma vantagem nossa . Essa estratégia está funcionando e espero que continue assim”.

“A Federação Russa sempre vem fortíssima, eles têm o campeão do mundo o Nikita, as meninas são muito boas, são experientes , será um confronto extremamente difícil e daremos nosso melhor na semifinal”, completou Marcela Vita.

O Brasil tem três títulos e é o segundo maior campeão, atrás apenas da Itália, dona de quatro conquistas. A equipe vai em busca da sétima decisão. Além das conquistas de 2013, 2018 e 2019, o time foi vice-campeão em 2012, 2014 e 2017.

Os russos, que seguem em busca da segunda conquista, derrotaram a França por 2 a 1.

Daria Churakova e Liudmila Nikoian passaram por Anne Bigot e Severine Bouchacourt por 6/1 6/3. Theo Irigaray e Nicolas Gianotti empataram para os franceses superando Nikita Burmakin e Nikolai Gurev por 6/4 7/6 (3). Nas mistas, Churakova e Burmakin marcaram 6/1 6/2 sobre Mathieu Guegano e Pauline Mannarino.

Nikita Burmakin, que vem de título Mundial de Dupla masculina em Terracina, na Itália, comentou: “Estou muito feliz de ter vencido essa partida, as meninas venceram como esperado , a França tem um grande time , fizemos um bom trabalho, acabamos perdendo no tie-break na dupla masculina”.

Burmakin, atual terceiro do mundo, espera um confronto muito duro contra os brasileiros: “Será muito duro para nós, a dupla feminina do Brasil é incrível, a masculina é uma das mais fortes, costumamos nos encontrar em Mundiais. Será terrivelmente difícil, mas iremos lutar”.

Programação deste Sábado







Quadra Central

9h – Aruba x Alemanha – Decisão 5º ao 8º lugar PRO

14h – Itália x Espanha – Semifinal PRO

19h – Brasil x Federação Russa – Semifinal PRO

Quadra 1

9h – Espanha x Federação Russa – Disputa 3º Lugar Juvenil

13h – França x Chile – Disputa 5º ao 8º PRO

Quadra 2

9h – Chile x Alemanha – 5º ao 8º Juvenil

13h – Curaçao x Equador – 13º ao 16º no PRO

Quadra 3

9h – Bulgária x México – 13º ao 16º no PRO

13h – Japão x Portugal – 13º ao 16º no PRO

Quadra 5

9h – Venezuela x França – Disputa 5º lugar Juvenil

13h – Porto Rico x Venezuela – Disputa 9º lugar PRO

