Brasil vai à final do revezamento 4 x 100m masculino no Mundial; Jucilene é top 8 no dardo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:45 Compartilhe

O Brasil conquistou nesta sexta-feira umas das vagas na final do revezamento 4×100 metros masculino, no Mundial de Atletismo de Budapeste. A equipe formada por Paulo André Camilo, Erik Felipe, Rodrigo do Nascimento e Felipe Bardi completou sua série em 38s19 e ficou em quarto lugar. Na classificação geral, terminou com a oitava colocação. A decisão será disputada neste sábado, as 16h40 de Brasília.

Os brasileiros ficaram apenas um centésimo à frente da Nigéria e pegaram a última vaga por tempo na final. De uma forma geral, não saíram satisfeitos com o desempenho, até porque almejam reconstruir o protagonismo que o País teve em disputas de revezamento no passado. O Brasil tem uma prata olímpica conquistada em Sydney-200 e dois bronzes, um em Atlanta-1996 e outro em Pequim-2008, além de já ter sido bronze no Mundial de 1999 e prata na edição de 2003.

“É um mix de emoções. A gente trabalhou muito para estar aqui, para fazer uma boa marca. Não estamos contentes, mas tem pontos que podem ser fatais, os erros. A gente tem erros para consertar, então isso é um ponto positivo para a final, mas poderia ter sido fatal. A gente, infelizmente, não vai pegar uma boa raia, mas vamos consertar os erros, isso vai fazer uma diferença enorme. O revezamento é muito complexo”, afirmou Paulo André, que voltou a competir em abril deste ano após participar do reality show Big Brother Brasil em 2022.

O time brasileiro de revezamento 4×100 feminino também competiu nesta sexta, mas não conseguiu avançar à briga por medalhas. Gabriela Rosa, Vitória Rosa, Ana Carolina Azevedo e Rosângela Santos terminaram na oitava colocação da bateria que disputaram e na 15ª colocação geral, com o tempo 43s46.

JUCILENE NO DARDO

Ainda nesta sexta, o Brasil foi representado pela primeira vez em uma final de lançamento de dardo. O feito inédito foi protagonizado por Jucilene de Lima, que conseguiu a marca de 60,34 metros para terminar a disputa como a oitava melhor lançadora do mundo.

“Estou muito feliz. Meu objetivo principal era estar entre as 12, um passo de cada vez, e depois entre as oito. Objetivo alcançado. Foi muito difícil chegar até aqui e cabia mais, óbvio que cabia mais, mas foi isso que Deus preparou para mim. Estou muito grata por estar aqui. Agora é só comemorar, porque eu saio daqui como oitava do mundo”, celebrou Jucilene.

Na disputa do lançamento de dardo masculino, Pedro Nunes foi 17º colocado no Grupo A da qualificação, com 72,43 metros e Luiz Maurício terminou em 12º lugar do Grupo B, com 77,70 metros. Em outras provas, Valdileia Martins, teve a 27ª colocação geral do alto em altura, com 1,85 metros, e Flávia de Lima, oitava colocada de sua série na semifinal dos 800 metros rasos, com 2min00s77, terminou como 17ª no geral.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias