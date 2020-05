++Brasil ultrapassa meio milhão de casos da Covid-19++

SÃO PAULO, 31 MAI (ANSA) – O Brasil ultrapassou a marca de 500 mil casos confirmados do novo coronavírus (Sars-CoV-2), informou o Ministério da Saúde neste domingo (31).

De acordo com o balanço, existem 514.849 pessoas infectadas com a Covid-19 no país, que ocupa a segunda posição no ranking de nações com mais casos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (mais de 1,7 milhão), conforme levantamento da Universidade Johns Hopkins.(ANSA)