Brasil ultrapassa marca de 77 mil mortes por coronavírus

SÃO PAULO, 17 JUL (ANSA) – O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira (17) a marca de 77 mil mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), ao registrar 1.163 óbitos no período de 24 horas, segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

De acordo com o balanço, o país contabiliza 77.851 vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, com uma letalidade de 3,8% e uma taxa de mortalidade de 37 por cada 100 mil habitantes. Um dia depois de superar 2 milhões de casos, o Brasil atingiu 2.046.328 de novos contágios, com 34.177 pessoas diagnosticadas com a doença entre ontem e hoje. O Conass informa ainda que a taxa de incidência continua subindo, passando de 957,5 para 973,8 cidadãos para cada 100 mil indivíduos no território brasileiro. Os estados mais afetados pela Covid-19 continuam sendo São Paulo (407.415 casos e 19.377 mortes), Ceará (145.938 contágios e 7.165 óbitos), Rio de Janeiro (135.230 infecções e 11.919 vítimas) e Pará (135.164 contaminações e 5.448 falecimentos). A letalidade, no entanto, é maior no Rio, com 8,8%.

Hoje, inclusive, a prefeitura da cidade de São Paulo cancelou as celebrações de ano-novo na capital, tradicionalmente realizadas na Avenida Paulista, em virtude do risco que a festa pode provocar, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus, já que costuma reunir até 2 milhões de pessoas.

Os dados do Conass têm servido de base para a plataforma oficial do Ministério da Saúde, mas são revelados antes. Até agora, os números de ambas têm sido idênticos. (ANSA)

