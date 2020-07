++ Brasil ultrapassa marca de 65 mil mortes por Covid ++

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – O Brasil registrou mais 620 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas e atingiu a marca de mais de 65 mil óbitos, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta segunda-feira (6). Conforme os dados, o país tem 65.487 vítimas desde o início da pandemia da Covid-19, com taxas de letalidade de 4%. O índice de mortalidade da doença, por sua vez, continua aumentando, com 31,2 pessoas para cada 100 mil habitantes. (ANSA)

