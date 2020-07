Brasil ultrapassa marca de 65 mil mortes por coronavírus

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – O Brasil registrou mais 620 mortes pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) em 24 horas e atingiu a marca de mais de 65 mil óbitos, de acordo com levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) desta segunda-feira (6). Conforme os dados, o país tem 65.487 vítimas desde o início da pandemia da Covid-19, com taxas de letalidade de 4%. O índice de mortalidade da doença, por sua vez, continua aumentando, com 31,2 pessoas para cada 100 mil habitantes. Em relação ao número de casos, foram contabilizados mais 20.229 contágios em um dia, elevando a quantidade total para 1.623.284.

A taxa de incidência sofreu um crescimento de 10 pontos, saltando de 762,8 pessoas por cada 100 mil habitantes no território nacional para 772,5.

Desde que as regras de isolamento e distanciamento sociais começaram a ser flexibilizadas em meio à pandemia, pelo menos 12 capitais do país registram um aumento nos dados de infecções.

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença, com mais de 16 mil óbitos e 320 mil casos. Já o Rio de Janeiro (121.879 infecções) foi superado em número de casos pelo Ceará, que contabilizou 122.477 contágios e 6.481 mortes. O território carioca, por sua vez, se mantém na segunda colocação na quantidade de falecimentos, com 10.698. O Rio de Janeiro também tem a maior taxa de letalidade, 8,8%.

(ANSA)

