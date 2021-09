Brasil ultrapassa marca de 595 mil mortes por Covid

SÃO PAULO, 28 SET (ANSA) – Brasil registrou mais 793 mortes e 15.395 casos na pandemia de Covid-19, elevando os totais de óbitos e contágios para 595.446 e 21.381.790, respectivamente.

As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta terça-feira (28) e revelam que a taxa de letalidade da doença está mantida em 2,8%.

Em números totais, São Paulo ainda é o mais afetado na emergência sanitária e contabiliza mais contágios (4.363.122) e mortes (149.380). Já a maior taxa de letalidade do país continua sendo do Rio de Janeiro, de 5,1%, bem acima da média nacional.

No ranking de estados com mais infecções aparecem também Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia, além de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Nos óbitos, os dados absolutos mostram que a segunda posição fica com o Rio de Janeiro (65.856), seguido por Minas Gerais (54.425), Paraná (38.984) e Rio Grande do Sul (34.795).

Com os novos dados, as médias móveis de casos e vítimas em sete dias voltaram a subir e estão em 19.242 e 572, respectivamente.

