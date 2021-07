Brasil ultrapassa marca de 530 mil mortes por Covid-19

SÃO PAULO, 8 JUL (ANSA) – Com 1.639 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, o Brasil chegou às 530.179 vítimas da pandemia de Covid-19 nesta quinta-feira (8), informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Foram ainda 53.725 novos casos, elevando para 18.962.762 a quantidade de contágios registrados.

Apesar dos números altíssimos, as médias móveis continuam a apresentar redução: são 48.637 contaminações e 1.441 óbitos. A taxa de letalidade se mantém estável em 2,8% enquanto a de mortalidade subiu para 252,3 a cada 100 mil habitantes.

O estado de São Paulo continua sendo o líder quando são analisados os valores absolutos, com 3.838.564 casos e 131.478 vítimas do coronavírus Sars-CoV-2. A taxa de letalidade está acima da média nacional, em 3,4%, mas abaixo do Rio de Janeiro (5,8%), que tem a maior do Brasil.

Ainda nas contaminações totais, aparecem no top 5, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Nos óbitos, os números colocam na segunda posição o estado do Rio de Janeiro (56.498), seguido po Minas Gerais (47.596), Rio Grande do Sul (32.053) e Paraná (32.030). (ANSA).

