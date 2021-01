Brasil ultrapassa marca de 195 mil mortes por covid e tem 7,698 milhões de casos

O Brasil chegou a 195.441 mortes e 7.698.862 de casos confirmados de covid-19 nesta sexta-feira, 1º, de acordo com dados colhidos pelo consórcio de veículos de imprensa formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S. Paulo e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde.

Do total, 465 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas, após três dias seguidos em que o registro foi superior a mil. Por vezes, os resultados de testes costumam sofrer um represamento em feriados e fins de semana.

A média móvel de mortes diárias por novo coronavírus, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, foi 704 nos últimos sete dias. Além disso, nas últimas 24 horas, foram registrados 23.081 novos casos no País.

De acordo com o Ministério da Saúde, 6.756.284 pessoas se recuperaram da doença.

Os registros de aglomerações nas festas de fim de ano têm preocupado especialistas, que alertam a possibilidade de um aumento mais acelerado nas taxas da doença no País, causando uma sobrecarga ainda maior no sistema de saúde.

SP

São Paulo continua como o Estado com maior número absoluto de óbitos e casos positivos da doença no País, com 46.775 vítimas fatais e 1.466.191 pessoas infectadas.

Com o objetivo de reduzir a transmissão da doença, uma determinação estadual colocou todos os municípios paulistas na fase vermelha do Plano São Paulo entre 1º e 3 de janeiro.

Nesse período, apenas os serviços considerados essenciais pelo governo podem funcionar.

Consórcio dos veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal.

A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

