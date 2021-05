Brasil ultrapassa marca de 16 milhões de casos de Covid-19

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – O Brasil registrou 76.490 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 16.047.439 os contágios confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) neste sábado (22).

Os números confirmam a tendência de alta nas contaminações, que vem apresentando aumento desde 11 de maio. Atualmente, a média móvel dos últimos sete dias está em 65.844.

Foram ainda 1.899 mortes no período, totalizando 448.208 as vítimas desde o início de 2020. A média móvel dos falecimentos está estável em um patamar acima de 1,9 mil por dia desde 17 de maio – neste sábado, está em 1.928. A taxa de letalidade está em 2,8%.

O estado de São Paulo continua sendo o que mais acumula casos e mortes quando considerados os números absolutos, registrando 3.180.595 e 107.497, respectivamente. Na sequência, quando considerados os dados de contaminações, aparecem Minas Gerais (1.511.756), Paraná (1.059.068), Rio Grande do Sul (1.059.068) e Bahia (980.712).

Nas vítimas, a segunda colocação em números gerais está com o Rio de Janeiro (49.438), seguido por Minas Gerais (38.878), Rio Grande do Sul (27.399) e Paraná (25.481). No entanto, quando considerada a taxa de letalidade, o estado fluminense lidera com 5,9%.

O portal Covid-19 no Brasil (https://coronavirusbra1.github.io/) aponta que o Brasil já aplicou 62.365.574 doses de vacinas anti-Covid, sendo que 20.545.273 de pessoas já completaram o ciclo de vacinação, o que equivale a 9,7% da população. (ANSA).

